Мир 19 марта 2023, 19:28 ЦИК Казахстана назвал явку на парламентских выборах после закрытия участков ЦИК Казахстана: явка на парламентских выборах составила 54,19% РИА «Новости»

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Явка на парламентских выборах в Казахстане составила 54,19%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия республики после закрытия в стране всех избирательных участков, сообщил ТАСС.

«По состоянию на 22:00 избирательные бюллетени получили 54,19% от общего количества избирателей, включенных в списки», — уточнил заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

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Голосование проходило с 07:00 до 20:00 по местному времени (с 04:00 до 17:00 по московскому времени). Выборы считают состоявшимися при любой явке.

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В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской участники начали и прекратили работу на час позже из-за границ часовых поясов.

В России работали пять участков. Кроме того, принимать участие в выборах казахстанцы могли еще в 62 странах. В нескольких государствах процесс голосования продолжается.