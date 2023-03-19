Мир 19 марта 2023, 18:28 Голосование на выборах в парламент Казахстана завершилось ЦИК Казахстана объявил о завершении голосования по выбору депутатов в парламент РИА «Новости»

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Избирательные участки закрылись в Казахстане после проведения внеочередных выборов в нижнюю палату парламента (мажилис) и местных представительных органов (малисхатов). Как сообщил Центризбирком республики, предварительная итоговая явка составила 54,09%.

Самыми неактивными в стране оказались жители Алма-Аты, где на участки пришли только 25,8% избирателей. Самую высокую явку зафиксировали в Кызылординской области — 66,4%.

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Окончательные данные о количестве проголосовавших ЦИК представит после 22:00 (19:00 по московскому времени). Первые результаты экзитполов озвучат в эфире онлайн-марафона, который запустил государственный телеканал.

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Своих кандидатов в государственный и муниципальные парламенты выставили семь зарегистрированных партий и политических сил: «Аманат» («Завет предков»), Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»), партия «Республика», Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых «Байтак», Демократическая партия Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия.

Новых депутатов мажилиса определят по смешанной системе: 70% избираются по партийным спискам, 30% — по одномандатным округам.