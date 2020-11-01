ЦИК Грузии опубликовал первые данные о выборах в парламент

На выборах в парламент Грузии, согласно данным после подсчета 28,2% голосов, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». За нее проголосовали около 54,7% избирателей.

Такие данные опубликовала на своем сайте Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.

На втором месте оппозиционный блок «Сила в единстве». За него свои голоса отдали 23,6% избирателей.

Как стало известно, после обработки голосов с 1085 участков (28,2%), в грузинский парламент проходят пять партий и два блока, уточнила «Газета.ru». В это число входят «Грузинская мечта», «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи».

Парламентские выборы в Грузии состоялись в субботу, 31 октября. Они прошли по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял свою кандидатуру с выборов. Он заявил, что его не интересует должность премьер-министра страны, на которую его выставила партия «Единое национальное движение». Он также отметил, что его «не интересует ни одна должность».