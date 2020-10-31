Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности премьер-министра страны. При этом он отметил, что его «не интересует ни одна должность».

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни», — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari.

Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, напомнила газета «Известия». В конце августа экс-президент Грузии заявлял, что намерен вернуться в страну

В середине октября Саакашвили стал жертвой нападения неизвестных. Его атаковали на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах. Молодой человек в капюшоне накинулся на политика возле здания, где должно было состояться мероприятие. По словам очевидцев, нападавший скрылся, ударив Саакашвили по голове. Несмотря на произошедшее, политик провел встречу с грузинской диаспорой и побеседовал о своих планах.