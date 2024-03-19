Мир 19 марта 2024, 04:09 ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией РИА «Новости»

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Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) осенью 2024 года прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе», — отметил Марсолье.

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Он уточнил, что действие соглашения будет приостановлено 30 ноября 2024 года. В ЦЕРН готовятся передать задачи на Большом адронном коллайдере другим специалистам.

Ранее группа ученых обнаружила первое свидетельство процесса распада бозона Хиггса на фотоны и Z-бозоны. Для этого пришлось объединиться физикам CMS и ATLAS.