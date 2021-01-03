Церковь призвала белорусов к покаянию во избежание новых протестов

Предстоятель Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин призвал сограждан во избежание новой волны протестов в стране покаяться и признать свои ошибки.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу ОНТ. Экзарх подчеркнул, что не только церковь, но и каждый верующий должен заботиться о согласии и мире в обществе.

«Думается, что анализ прошедшего года и исправление ошибок, покаяние в тех неправильных действиях, которые были, с заглаживанием добрыми делами — это основной вклад. Осторожность в делах, поступках. Все взвешенно, все с любовью, с тем, чтобы не было нового развития противостояния», — сказал Вениамин.

Он также сообщил об изменениях, которые Белорусская православная церковь предлагает внести в Конституцию. Они касаются закрепления в основном законе республики понятия брака с учетом христианской традиции, воспитания подрастающего поколения, заботы о людях немощных и пожилых.

Возле корпуса факультета журналистики Белорусского государственного университета 3 января прошла акция в поддержку журналистов, подвергшихся насилию и преследованиям.