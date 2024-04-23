Эксклюзив 23 апреля 2024, 20:45 «Цепная реакция». Помощь Украине со стороны Европы объяснили лояльностью США Политолог Щербинин: ЕС показал лояльность США, объявив о помощи Украине

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Великобритания и страны Евросоюза анонсировали новые меры поддержки Киева после принятия в США законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов для Украины. Однако это вынужденное решение, продиктованное Вашингтоном, объяснил на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко политолог Максим Щербинин.

Далее — его прямая речь.

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То, что мы видим со стороны Лондона и Европы в целом, — это обыкновенная цепная реакция. Как в физике: более крупное тело притягивает к себе малое. США, как крупная политическая сила, тянет за собой других игроков, которые должны проявить свою лояльность общей политической линии, продиктованной Вашингтоном.

Не думаю, что в Европе рады происходящему. Кто отдаст средства, которые будут выделяться Украине? Киев не сможет вернуть деньги. Так что финансовый груз ляжет на плечи Европы и ее граждан.

Европейские политики это прекрасно понимают. Но все, что сейчас происходит, — это лишь следование генеральной линии Вашингтона.

Европа может поставить Украине танки, боеприпасы. Возможно, украинцы получат помощь в обучении и подготовке военнослужащих. Но этим все ограничится.

У стран ЕС нет достаточного запаса вооружений, а военно-промышленный комплекс не сможет удовлетворить запросы самой Европы. Что уж говорить про растущие по экспоненте запросы Украины.

Великобритания объявила, что выделит Украине пакет помощи на сумму 617 миллионов долларов. У Европы есть такие средства, другой вопрос, захотят ли европейские политики оказать поддержку Киеву в таком объеме. США могли бы надавить на ЕС, но на фоне предстоящих выборов не будут злоупотреблять влиянием, чтобы сохранить отношения с блоком на качественном уровне.