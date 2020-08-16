Цепкало пожаловался, что его семью задержали на границе России и Украины

Супругу незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало с двумя маленькими детьми не пропускают на российско-украинской границе. Ее задержали на пункте перехода Троебортное, где она находится уже больше двух часов.

Об этом Валерий Цепкало сообщил в своем Telegram-канале.

«Ее вернули назад уже после того как поставили штамп, и она приблизилась к нейтральной полосе. Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции», — написал он.

Накануне стало известно, что Валерия Цепкало заподозрили в получении взятки. По белорусским законам ему могут лишить свободы на срок до 15 лет. Он объявлен в розыск в Белоруссии и в России. Под угрозой уголовного преследования он выехал сначала в Москву, а затем на Украину.