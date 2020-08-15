Цепкало попал под уголовное дело

Его подозревают в получении взятки. Статья белорусского УК предусматривает наказание за это до 15 лет лишения свободы.

Цепкало подтвердил эту информацию.

«У меня есть информация, что да, дело. И что даже в розыск объявили, по тем документам, что я видел», — сказал он.

Цепкало покинул Белоруссию под угрозой уголовного преследования. Сначала он уехал в Москву, а оттуда — на Украину. А его жена Вероника призвала международное сообщество признать Светлану Тихановскую единственным легитимно избранным президентом Белоруссии. Она уверена, что своими действиями президент намерен скрыть геноцид белорусского народа от мирового сообщества.

Ранее Цепкало объявил о формировании в Белоруссии «Фронта национального спасения», писала «Газета.ru». Он говорил, что намерен начать мобилизацию народа против насильственного захвата власти действующим президентом Александром Лукашенко, который в шестой раз возглавил республику.

Белоруссия выбрала президента 9 августа. После окончания голосования люди вышли на улицы против властей. Часть белорусов посчитала результаты выборов фальсифицированными. В итоге между мирными гражданами и милицией начались столкновения.