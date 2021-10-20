Цены на тепло в Киеве выросли вдвое

Киевская городская государственная администрация (КГГА) почти в два раза подняла тарифы на тепло для религиозных, коммерческих и бюджетных организаций. С 13 октября 1 Гкал тепла с учетом НДС будет стоить 2 876 гривен (с учетом НДС). Раньше он стоил 1 654 гривны.

Распоряжение опубликовано на сайте организации. Как сообщило УНИАН, в КГГА подчеркнули, что изменения «не повлияют на стоимость отопления для населения». Тариф для этой категории потребителей останется на уровне прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Киева Виталий Кличко.

По данным «Главреда», отопительный сезон в жилых домах киевлян начнется после того, как среднесуточная температура в течение трех суток не будет превышать +8 градусов. Предварительно, не ранее 23 октября.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что детские сады и школы Украины мерзнут из-за того, что все деньги ушли на «Большую стройку» президента республики Владимира Зеленского. Отопления нет потому, что Украине не хватает газа.