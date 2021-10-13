В детских садах и больницах Украины нет отопления. Деньги на газ ушли на «Большую стройку» Зеленского

На Украине пациенты больниц вынуждены приносить в палаты теплые одеяла, а родители — обеспечивать детские сады и школы обогревателями. Дело в том, что объекты социальной инфраструктуры в стране до сих пор не отапливаются. Причину увидели в растрате — деньги на газ ушли на «Большую стройку» президента Владимира Зеленского.

Об отсутствии отопления в больницах, школах и детских садах заявила эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно во время пресс-конференции «Отопительный сезон: как рекордный рост цен на газ в ЕС скажется на украинцах?».

«В школах сейчас температура 14-15 градусов. Одна воспитательница, одна нянечка в садике — и одна из них должна постоянно следить, чтобы никто из детей не подбежал и не сунул пальцы в обогреватель», — процитировало Ненно РИА «Новости».

Еще до начала отопительного сезона было известно, что больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения не смогут позволить себе платить за тепло из-за высоких цен — 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр газа.

Денег на газ нет

Отопления нет, потому что стране не хватает газа. На его покупку у Украины нет денег. Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Денег нет потому, что деньги, которые должны были уйти на газ, летом были потрачены на большое строительство», — пояснил Попенко.

Речь идет об одноименной программе, объявленной Владимиром Зеленским. Она была призвана модернизировать инфраструктуру в стране и создать дополнительные рабочие места. За два года планировалось построить и провести капитальный ремонт 6,5 тысячи километров автодорог.

По подсчетам Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, на реализацию «Большой стройки» уйдут рекордные суммы — более 100 миллиардов гривен. Причем, как писало издание Deutsche Welle, часть этих денег взяли из фонда по борьбе с COVID-19.

Почему Украина осталась без газа

Ранее украинские власти заключили меморандум с «Нафтогазом» и местными руководителями. В документе стоимость топлива зафиксировали на уровне 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. «Нафтогаз Трейдинг» должен поставлять топливо именно на таких условиях. Однако он не участвует в тендерах, а частные организации готовы сотрудничать только по рыночным ценам.

Поставку газа осуществляют розничные продавцы, которые покупают его оптом у «Нафтогаза». У компании нет устойчивых контрактов на поставку больших объемов этого вида топлива ни из России, ни из Европы. Приобретают газ через рынок реальных сделок, то есть спотовый, где покупатель получает товар без проволочек, как и продавец — деньги. Об этом рассказал «360» экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики, политтехнолог Марат Баширов.

«Европа сама-то покупает по спотовым ценам. В бюджете Украины таких денег нет. Ориентировались, очевидно, изначально на спотовую цену, которая была летом — порядка 300-400 долларов. И то было дорого. Белоруссия, например, от нас получает газ по цене ниже 200 долларов», — подчеркнул он.

А если, как сейчас, оптовый газ стоит больше тысячи долларов, розничные продавцы должны добавить сверху стоимость транспортировки — около 3-4%, а также на себестоимость и на прибыль, объяснил эксперт. Так цена растет на 10-15%.

Если, конечно, власти Украины обратятся к президенту России напрямую и им дадут добро, будет заключен контракт, они получат этот газ по гораздо меньшей цене, чем на спотовом рынке. На прогон газа требуется всего пара дней Марат Баширов.

Свою роль сыграла и разбалансировка системы ЖКХ, которую, по мнению независимого аналитика по вопросам экономики Дмитрия Адамидова, целенаправленно организовали в ходе экономических реформ последних лет. Не стоит исключать и обычную халатность.

«Надо наводить порядок. Либо деньги дать детским садам, либо скидку, чтобы они могли заплатить. Бюрократических форм существует множество. Учреждения надо обеспечить деньгами, они сами не должны ведь зарабатывать — это социальные учреждения. Боюсь, либо в государстве денег нет, либо заниматься этим некому. Там какие-то другие вопросы решают», — заключил он.