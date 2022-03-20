Цены на продукты в США вырастут из-за санкций против России

Введенные в ответ на спецоперацию по демилитаризации Украины антироссийские санкции сильно ударят по мировым рынкам зерна и растительного масла. Все это приведет к значительному росту цен на продукты питания в США. Об этом говорится в заявлениях экспертов, опрошенных газетой The Washington Post.

Мировые рынки еще не оправились от последствий пандемии коронавирусной инфекции. Сильно возросший спрос удовлетворить пока не удается из-за проблем с восстановлением логистических поставок.

Россия остается ключевым экспортером природного газа, который используют в производстве удобрений. Рост цен на энергоноситель и сокращение поставок скажется на сельском хозяйстве, которое столкнется с ростом цен на азотные, фосфорные и калийные удобрения. Фермерские хозяйства могут сократить объемы полей, что приведет к еще большему кризису.

Вице-президент по исследованиям сельскохозяйственного рынка ассоциации Consumer Brands Кэти Денис заявила, что последствия введенных санкций против России затронут весь глобальный рынок.

«Мы уже видим рост цен на энергоносители и фьючерсов на пшеницу и кукурузу. Затраты на производство и доставку продуктов стали рекордными, а потребительский спрос намного превышает предложение», — пояснила она.

Американцы уже в ближайшее время увидят значительный рост цен на продукты питания, связанные с зерновыми. Речь здесь не только о хлебе и крупах. Инфляция коснется мясного рынка, так как зерно используют в кормах для животных. Это произойдет, даже несмотря на то, что экспорт зерновых в США сильно ограничен, объяснил аналитик исследовательской компании Gro Intelligence Уильям Оснэто.

Он напомнил, что еще в конце февраля объемы мирового рынка зерновых оказались минимальными за последние 14 лет. Дефицит привел к повышению фьючерсов на поставки пшеницы на 29%, кукурузы — на 15%, а соевых бобов — на 6%. Американские фермеры вслед за зарубежными коллегами также начнут повышать цены, которые ударят по конечным потребителям.

На этой неделе правительство России ввело временное ограничение на поставки зерновых в страны Евразийского экономического союза. Ограничение продлится до 30 июня. В кабмине объяснили такой шаг защитой внутреннего рынка продовольствия.