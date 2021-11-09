Цены на платный контент в Instagram появились в AppStore

В AppStore появились расценки на платную подписку на эксклюзивный контент в Instagram. Ее стоимость варьируется от 99 до 449 рублей в месяц.

Пока эта опция недоступна. О введении платы на просмотр закрытых постов и Stories стало известно еще в мае. Ранее один из разработчиков Instagram, Алессандро Палуцци, рассказал, что вместе с коллегами работает над эксклюзивными Stories, которые можно будет посмотреть только по подписке. Он отметил, что пользователи не смогут даже делать их скриншоты.

Планами по монетизации контента в Instagram делился глава компании Адам Моссери.

«Возможность подписаться на какой-то эксклюзивный контент на самом деле кажется более приятной для пользователя, чем просмотр рекламы», — рассказал Моссери в интервью изданию The Information весной.

В конце октября в Instagram появилась новая функция: все пользователи получили возможность постить в Stories активные ссылки. Ранее это могли делать только владельцы аккаунтов, на которые подписаны не менее 10 тысяч юзеров.