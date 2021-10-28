Instagram разрешил всем пользователям публиковать ссылки в Stories

Instagram дал возможность добавлять гиперссылки в Stories всем пользователям. До этого функция была доступна аккаунтам с более чем 10 тысячами подписчиков.

«Мы слышали от остальной части нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от кулинарии до волонтерства или шопинга, теперь у вас есть место для обмена историями — независимо от размера вашей учетной записи», — сказано в блоге соцсети.

Новую функцию теперь можно увидеть в разделе «Наклейки». Для того чтобы прикрепить к своей истории ссылку, надо выбрать наклейку «Ссылка», она расположена на панели вверху экрана. После этого подписчики автоматически будут переправлены по ссылке. Цвет наклейки можно менять.

Платформа пообещала в скором будущем добавить статистику переходов по ссылкам.

Еще одно новшество в Instagram — возможность публиковать видео хронометражем до 60 минут в основной ленте. Раньше для этого предназначался отдельный раздел IGTV, его переименовали в Instagram TV.