Мир 04 марта 2023, 03:10 Цены на нефть снизились после сообщения о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК WSJ: цена на нефть марки Brent снизилась на 2,1% на фоне сообщений о выходе ОАЭ из ОПЕК РИА «Новости»

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Мировые цены на нефть резко пошли вниз после сообщений о возможном выходе ОАЭ из ОПЕК. В стране сейчас идут дискуссии на эту тему, сообщило The Wall Street Journal.

«Это решение потрясет картель и подорвет его влияние на мировых нефтяных рынках», — говорится в публикации.

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На фоне известий о возможном выходе Объединенных Арабских Эмиратов из организации стран-экспортеров нефти цена на нефть марки Brent снизилась на 2,1% до 82,97 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 2,25% до 76,4 доллара. До публикации Brent торговалась по 84 доллара за баррель, WTI — по 77,5 доллара.

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Газета отметила, что из-за участия в ОПЕК Эмираты добывают гораздо меньше нефти, чем стране позволяют производственные мощности. Это негативно отражается на доходах государства от продажи энергоресурсов. Страна давно настаивала на увеличении добычи нефти, но против этого выступала Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 марта сократила добычу нефти на 500 баррелей в сутки. По мнению главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, это позволит стабилизировать рынок, на котором сейчас наблюдается некоторый дефицит.