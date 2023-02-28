Общество 28 февраля 2023, 14:46 Дюков объяснил решение сократить добычу нефти в России Глава «Газпром нефти» Дюков: решение РФ сократить добычу нефти стабилизирует мировой рынок РИА «Новости»

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Решение России сократить добычу нефти на 500 тысысяч баррелей в сутки стабилизирует рынок. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передал ТАСС.

Дюков обратил внимание, что сейчас на нефтяном рынке наблюдается некоторый профицит.

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«Соответственно, то решение, которые принято правительством — о сокращении объемов добычи в Российской Федерации — направлено на то, чтобы сбалансировать рынок», — отметил он.

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Глава компании напомнил, что для нефтяного рынка характерна изменчивость цен, которую сдерживает механизм ОПЕК+.

В понедельник, 27 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о требовании к российским компаниям продавать нефть дороже. Документ вступит в силу с 1 апреля.

Если компания не сможет продавать нефть дороже, она будет облагаться налогом, исходя не из реальной, а из устанавливаемой цены.