Цены на нефть Brent и WTI к закрытию торгов изменились

На бирже ICE в Лондоне июньские фьючерсы марки Brent упали на 7,35%, по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Эта нефть торгуется на уровне 23,69 доллара за баррель, а к 10:43 снизилась до 22,96 доллара. Ниже 24 долларов в последний раз она стоила 30 марта.

Утром 21 апреля американская нефть WTI ненадолго выбралась из минуса. На Нью-Йоркской товарной бирже майские фьючерсы торговались по 1,3 доллара за баррель, к закрытию ситуация заметно ухудшилась. В 10:33 цена была минусовой.

Фьючерсы WTI с поставкой в июне стоят 20,43 доллара.