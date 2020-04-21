Американская нефть WTI вышла в плюс

По итогам торгов 20 апреля WTI с поставками в мае уходила далеко в минус — продавцы были готовы заплатить покупателям, чтобы те вывезли нефть из хранилищ. На минимуме сырье стоило минус 37,63 доллара за баррель.

Вслед за этим спотовая цена на российский сорт Urals с поставкой на северо-запад Европы опускалась до минус трех долларов за баррель.

Тем временем США изучают вариант с прекращением закупок нефти у Саудовской Аравии из-за падения цен на собственное сырье, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Так он ответил на вопрос, можно ли прекратить закупки, когда цены на WTI вышли в отрицательные значения.

По мнению Трампа, падение фьючерсов на 300% за день — это «больше финансовая история, чем ситуация с нефтью».

Сейчас июньские фьючерсы на WTI торгуются по 21,85 доллара. По мнению Трампа, в течение месяца цена вырастет до 25-28 долларов за баррель.