Мир 03 сентября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Цены на газ вырастут в Европе после приостановки «Северного потока» — СМИ Западные СМИ предсказали рост цен на газ в Европе после приостановки «Северного потока» РИА «Новости»

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Приостановка «Северного потока» будет иметь самые негативные последствия для экономики Европы. Прежде всего вырастут цены на газ. Об этом сообщилоРИА «Новости»со ссылкой на западные СМИ.

Американская газета The Washington Post написала, что Европа что есть сил пытается бороться с острыми энергетическими сбоями. Продление остановки приведет к резкому повышению цен, когда рынки откроются в понедельник.

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«Если трубопровод на постоянной основе будет отключен, то экономические последствия для Европы и мира будут значительными», — отметило издание.

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Другая американская газета, The Wall Street Journal, заявила, что полное прекращение работы «Северного потока» вынудит страны ЕС экономить энергию. Это нанесет ущерб промышленным компаниям и «погрузит экономику в рецессию».

Международная деловая газета The Financial Times не исключила, что приостановка газопровода усилит опасения европейцев в том, что Россия собирается и дальше сокращать поставки до зимы.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток» не сможет возобновить работу после трехдневной остановки на плановое техобслуживание.

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