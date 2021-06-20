Цены на газ в Европе взлетели из-за жары

Европу на этой неделе накрыла волна жаркого воздуха. Из-за этого цены на газ взлетели до новых высот, сократив при этом ресурсы голубого топлива для закачки газа в хранилища.

Жара выше +30 градусов поддержала рост цены на газ на споте до 363 долларов за тысячу кубометров (цена газа с поставкой в понедельник на хабе TTF в Нидерландах), сообщил «Интерфакс». Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Тогда Европу накрыл холодный фронт «Зверь с Востока», и цена выросла до тысячи долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.

Жара провоцирует рост потребления энергии на кондиционирование помещений — электростанции потребляют больше газа, которым можно было бы восполнить запасы в ПХГ, которые были растрачены за холодную зиму.

Закачка в ПХГ Европы за рабочие дни с 14 по 18 июня сократилась в среднем на 17% по отношению к среднему показателю для этого периода за последние пять лет. Закачка была на 16% ниже нормы за неделю 7–11 июня, а в период с 31 мая по 4 июня она даже превосходила средние значение на 6%.

Сейчас уровень запасов газа в ПХГ (в процентном отношении) — 44,33% — представляет собой минимальное значение этого показателя (по итогам газовых суток 19 июня) за всю историю ведения базы Gas Infrastructure Europe.

С начала второй декады июня «Газпром» (MOEX: GAZP) продолжает непрерывную нетто-закачку газа в хранилища Европы. Основной акцент делается на соляное хранилище «Катарина», которое находится в Германии. Оно заполнено уже на 92%.

Воскресенье, 20 июня, стало самым жарким днем в Москве с начала лета. Температура в столице поднялась до +30 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москве ожидается африканский зной и шесть температурных рекордов — столбики термометров поднимутся до +36. Он подчеркнул, что температурный фон будет на 13–15 градусов превышать климатическую норму июня, что считается аномалией. Сопоставимая жара, по словам эксперта, наблюдалась 120 лет назад.