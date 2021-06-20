Воскресенье стало самым жарким днем с начала лета в Москве

Воскресенье, 20 июня, стало самым жарким днем в Москве с начала лета. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее данным, температура в столице поднялась до +30 градусов, сообщило РИАМО.

«Сегодня, в 15:00, было зафиксировано 30 градусов тепла, поэтому можно сказать, что сегодняшний день стал самым жарким в столице с начала лета», — сказала Позднякова.

Специалист добавила, что 19 июня максимальная температура воздуха в городе составила +29,2 градуса. Синоптики ожидают, что в воскресенье температура сможет побить рекорд 1956 года и подняться до +32 градусов. Но на этом рекорды лета не заканчиваются.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе в Москве ожидается африканский зной и шесть температурных рекордов — столбики термометров поднимутся до +36. Он подчеркнул, что температурный фон будет на 13–15 градусов превышать климатическую норму июня, что считается аномалией. Сопоставимая жара, по словам эксперта, наблюдалась 120 лет назад.