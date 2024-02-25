Мир 25 февраля 2024, 17:33 Цены на электричество и топливо взлетели в ФРГ на фоне кризиса Цены на электричество и отопление в Германии возросли на 41% за три года Unsplash

Читать 360tv в

Электроэнергия, отопление и бензин в Германии подорожали за последние три года на 41%. Причиной роста цен стал энергетический кризис, сообщило издание Bergedorfer Zeitung.

Исследование потребительского портала Verivox показало, что в 2021 году траты семьи из трех человек на эти нужды составляли 3772 евро в год, сейчас расходы достигли отметки в 5306 евро.

Реклама

В материале сказано, что к росту цен привел глобальный энергетический кризис, который стал более ярко выраженным после начала спецоперации России на Украине. Два года назад Германия перестала получать дешевый российский газ, нефть и уголь. Сейчас оба газопровода «Северный поток» не работают.

Ранее глава партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил о бесполезности поставок оружия на Украину. Он пояснил, что боеприпасы не помогут украинской стороне одержать победу на Россией.