Мир 24 февраля 2024, 17:23 Обязательств нет. Украину призвали не рассчитывать на помощь из Германии Глава АдГ Крупалла: у Германии нет союзнических обязательств перед Украиной Annette Riedl/dpa/globallookpress

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У ФРГ нет никаких союзнических обязанностей по отношению к Украине. Такое заявление сделал сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR.

«Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств», — пояснил немецкий политик.

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Крупалла считает, что поставки оружия не помогут украинской стороне победить в конфликте. Сопредседатель АдГ также сомневается, что республика захватит освобожденные Россией города. Политик призвал к мирным переговорам, предложив провести их на нейтральной территории.

Ранее другой немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что поставка крылатых ракет Taurus ВСУ приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией и еще большему числу жертв. Она назвала отправку Украине вооружения «полным сумасшествием», которая обернутся войной в Германии.