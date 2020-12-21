Центр Гамалеи и AstraZeneca первыми из производителей вакцин подписали соглашение о сотрудничестве

«Такой настрой на партнерство сегодня может служить хорошим, убедительным примером объединения научных сил, технологий, инвестиций ради общей цели — для защиты жизни, здоровья и безопасности миллионов людей на планете в целом», — сказал Владимир Путин, поздравив стороны с подписанием документов в режиме видеосвязи.

После этого директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал старт совместным клиническим испытаниям комбинации российского «Спутника V» и препарата AZD1222, которые разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Ученый отметил, что для испытаний не требуется много времени и большие инвестиции. Ведь две технологических платформы, на которых создали вакцины AstraZeneca и «Спутник V» очень похожи.

«Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы», — добавил он.

Эти вакцины созданы на базе аденовирусных векторов, в них встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. У аденовирусов нет способности к репликации. Они лишь доставляют генетический материал (антиген) в клетки человека.

Компонент «Спутника V», который показал промежуточную эффективность более чем в 91,4%, может усилить иммунный ответ у вакцинируемых AZD1222, считает Гинцбург. Средняя эффективность этой прививки ранее оценивали в 70,4%.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что «Спутник V» «является высокоэффективным против новой мутации вируса» из Великобритании.