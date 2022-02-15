Центр для приема приезжающих с Украины американцев открыли в Польше

Соединенные Штаты открыли в Польше у украинской границы центр, который принимает американцев, приезжающих с Украины. С таким заявлением выступило посольство США на Украине.

Американцы, как заявили в миссии, могут пересекать границу между Польшей и Украиной по земле. Их призывают использовать для этого два пограничных пункта, отметило РИА «Новости».

«Посольство США открыло центр приветствия у этих пунктов пересечения границы для предоставления помощи гражданам США, приезжающим в Польшу с Украины», — сказано в заявлении.

США снова призвали американцев незамедлительно покинуть Украину.

В последние месяцы в странах Запада не утихают разговоры о «российской агрессии». Там заявляют, что Россия якобы готовит военное «вторжение» на Украину. Российская сторона уже неоднократно опровергала подобные заявления. В РФ заверяли, что ни о каком нападении речи не идет.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нет никаких причин для «вторжения» российский войск на Украину. По его словам, единственное объявление, которое он видел, звучало со стороны западных СМИ и США. И это, по мнению Полянского, «очень смешно и странно». Так он ответил в эфире телеканала Channel 4 News на вопрос, начнется ли 16 февраля «вторжение» на Украину.