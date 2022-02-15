Зампостпреда при ООН не увидел причин для «вторжения» России на Украину

Нет никаких причин для «вторжения» российский войск на территорию Украины. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Насколько мне известно, нет. И я не вижу никаких причин для этого. Единственное объявление, которое я видел, было со стороны западных СМИ и США, и это очень смешно и странно», — ответил Полянский в эфире телеканала Channel 4 News на вопрос о том, начнется ли «вторжение» на Украину 16 февраля.

Ранее такую дату «нападения» России на Украину назвали американские СМИ. В своих сообщениях журналисты ссылались на источники в Белом доме. Президент Украины Владимир Зеленский уже выступил с обращением к нации. Он объявил 16 февраля «Днем единения». Лидер страны заявил, что в этот день на улицах города вывесят национальные флаги, а украинцы покажут всему миру свое единство.

Западные страны в последние месяцы не перестают говорить о «российской агрессии». Они считают, что Россия готовит военное «вторжение» на Украину. При этом российские власти уже неоднократно заверяли, что ни о каком нападении речи не идет.