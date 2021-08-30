Цена за газ в Европе превысила рекордную отметку в $600 за тысячу кубометров

Стоимость тысячи кубометров природного газа с поставкой в октябре 30 августа на нидерландском хабе ТТF превысила рекордную отметку в 600 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла 580 долларов за кубический метр, но потом за несколько дней упала почти на 100 долларов — после публикации немецким оператором Gascade ошибочных данных о запуске «Северного потока — 2».

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов рассказал, что Россия может заработать на экспорте газа до конца этого года около 900 миллиардов рублей.

Он рассчитал, что столько денег от продажи газа может поступить в бюджет государства, если объем экспорта голубого топлива до нового года сохранится на уровне первого полугодия, а средняя цена в Европе — на уровне июля. Доходы России от продажи газа за границу складываются из экспортных пошлин, налога на прибыль от газовых компаний и дивидендов от владения акциями «Газпрома».