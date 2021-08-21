Названы доходы России от экспорта газа в 2021 году

Россия может заработать на экспорте газа до конца этого года около 900 миллиардов рублей. Эту сумму для РИА «Новости» рассчитал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Он подчеркнул, что столько денег можно будет заработать, если объем экспорта голубого топлива до нового года сохранится на уровне первого полугодия, а средняя цена в Европе — на уровне июля.

Доходы Российского государства от продажи газа за границу складываются из нескольких составляющих: это экспортные пошлины, налог на прибыль от газовых компаний и дивиденды от владения акциями «Газпрома». Также в государственный бюджет поступает переменный доход от НДПИ на газ. Здесь все зависит от мировых цен на нефть и курса рубля.

Ранее стало известно, что «Газпром» планирует поставить в Европу по «Северному потоку — 2» около 5,6 миллиарда кубических метров голубого топлива до конца 2021 года. Это будет возможно, если газопровод запустят на полную мощность в октябре или ноябре.