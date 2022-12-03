Мир 03 декабря 2022, 03:41 Цена в 60 долларов за баррель будет достаточной, чтобы Россия продолжала продажи нефти — Минфин США Глава Минфина США Йеллен: лимит цен обеспечит поток более дешевой нефти из РФ РИА «Новости»

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Минфин США считает справедливым установленный в 60 долларов за баррель лимит цен на российскую нефть. По мнению ведомства, этой стоимости должно хватить, чтобы у России оставался экономический стимул продолжать продавать сырье другим странам.

В министерстве пояснили, что цена в 60 долларов выбрана не случайно. Она сопоставила с теми цифрами, которые были до начала спецоперации на Украине.

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По мнению главы американского Минфина Джанет Йеллен, ограничение цен на нефть обеспечит поток подешевевшей нефти из России и не допустит перебоев в поставках на мировой рынок

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«Лимит цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки», — отметила она.

Йеллен уверена, что от потолка цен в особом выигрыше будут государства с низким и средним доходом.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» и Австралия договорились о введении лимита цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. В их заявлении сказано, что решение начнет действовать 5 декабря.