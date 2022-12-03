Спорт 03 декабря 2022, 00:46 Ведущие катарского телеканала сняли пародию на акцию немцев с закрытыми ртами Катарский телеканал Alkass спародировал сборной Германии на ЧМ с закрытыми ртами YouTube

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Ведущие и гости катарского телеканала Alkass показали пародию на акцию сборной Германии. После окончания матча между немцами и Коста-Рикой, телевизионщики закрыли рты рукой и помахали в камеру. Так они иронично попрощались со сборной.

Перед самой первой игрой немецкие футболисты, делая командное фото, закрыли руками рты. Так они высказали свое недовольство запретом FIFA носить во время матчей капитанские повязки One Love. Они символизируют протест против всех видов дискриминации в обществе.

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Власти Катара сочли их слишком провокационными и потребовали организацию запретить их. FIFA пошла навстречу хозяевам турнира.

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РИА «Новости»

В четверг, 1 декабря, Германия сыграла свой последний матч на ЧМ. Они победили Каста-Рику со счетом 4:2, но все равно не смогли выйти в плей-офф. Ведущие Alkass, комментировавшие матч, были рады попрощаться с немцами. Они даже устроили свою акцию — закрыли рты руками и весело махали в камеру, прощаясь со сборной Германии.