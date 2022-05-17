Цена на пшеницу в Европе превысила рыночный рекорд

Европа столкнулась с рекордным взлетом цен на пшеницу. На закрытии торгов на бирже Euronext 16 мая тонна зерна стоила 438,25 евро, сообщило агентство AFP.

Пшеница подорожала после того, как Индия объявила эмбарго на экспорт зерновых. Предыдущий рекорд пришелся на 7 марта 2022 года, когда торги завершились на уровне 422,5 евро за тонну злаковых.

Во французской брокерской компании Inter-Courtage, которая специализируется на сделках на международном и национальном рынке зерновых и бобовых, назвали показатель максимальным.

В Индии отказались от экспорта пшеницы 14 мая, чтобы контролировать рост внутренних цен. Профильное министерство допустило, что поставки возможны при обращении других стран для обеспечения собственной продовольственной безопасности.