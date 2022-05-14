Индия запретила экспорт пшеницы

Власти Индии приняли решение о запрете экспорта пшеницы на мировой рынок, запрет вступает в силу немедленно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экспорта и торговли.

«Мы начинаем политику запрета экспорта пшеницы», — говорится в сообщении ведомства.

При этом Министерство не исключило поставки пшеницы, если поступят обращения других стран для обеспечения собственной безопасности в продовольственной безопасности.

«Правительство привержено обеспечению безопасности развивающихся стран, которые почувствуют последствия из-за перемен на мировом рынке пшеницы и не смогут получить доступа к поставкам», — добавили в ведомстве.

Ранее генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что российский рынок надежно защищен от потрясений на мировом рынке пшеницы.