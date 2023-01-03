Мир 03 января 2023, 12:11 Цена на нефть марки Brent подскочила до 87 долларов за баррель ICE: стоимость нефти марки Brent поднялась до 87 долларов за баррель первые с 5 декабря РИА «Новости»

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась до 87 долларов за баррель впервые с 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

По состоянию на 11:00 по Москве фьючерсы на Brent подорожали на 1,87%, экспортеры предложили поставить сырье в марте 2023 года. Стоимость барреля нефти марки WTI тоже выросла, достигнув 80,98 доллара с поставкой в феврале.

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В ходе торгов в конце декабря биржевая цена на нефть Brent рухнула до 81,86 доллара за баррель.

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Президент России Владимир Путин в конце 2022 года подписал указ об ответных мерах на ценовой потолок за отечественную нефть. Решение вступит в силу 1 февраля и продлится как минимум до 1 июля 2023 года.

Российский лидер запретил поставлять сырье тем странам, которые высказались за введение предельных цен на нефть из РФ, писал RT.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Россия никогда не примет введенный Западом ценовой потолок на поставки энергоресурсов.

Ограничение предельной стоимости перевозимой морем российской нефти до 60 долларов за баррель вступило в силу 5 декабря 2022 года. Ценовой потолок поддержали Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия.