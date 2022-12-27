27 декабря 2022, 19:10
Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть
Путин подписал документ об ответных мерах на введение предельных цен на нефть из России
Президент Владимир Путин подписал документ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля нового года.
«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки предусмотрено введение потолка цен», — утвердил президент.
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Поставки нефти и нефтепродуктов из России в государства, которые поддержали введение предельных цен, возможны только на основании специального решения главы государства.
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В документе отметили, что такие меры вводятся из-за недружественных и противоречащих международному праву действий американских властей и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Также ответные действия нужны для защиты национальных интересов страны.
Российский лидер анонсировал введение ответных мер на потолок цен на нефть на пресс-конференции по итогам Госсовета. Он обещал подписать указ 26–27 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что государство никогда не согласится принять введенный странами Запада потолок цен на энергоресурсы. Он назвал этот вопрос принципиальным.
Евросоюз, страны G7 и Австралия объявили о введении предельных цен на нефть 5 декабря. Стоимость российского энергоресурса, который перевозят морским путем, установили в 60 долларов за баррель.
Нефть
Владимир Путин
Цена на нефть
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