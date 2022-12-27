Важное 27 декабря 2022, 19:10 Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть Путин подписал документ об ответных мерах на введение предельных цен на нефть из России YouTube

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Президент Владимир Путин подписал документ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Указ вступит в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля нового года.

«Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки предусмотрено введение потолка цен», — утвердил президент.

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Поставки нефти и нефтепродуктов из России в государства, которые поддержали введение предельных цен, возможны только на основании специального решения главы государства.

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В документе отметили, что такие меры вводятся из-за недружественных и противоречащих международному праву действий американских властей и «примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Также ответные действия нужны для защиты национальных интересов страны.

Российский лидер анонсировал введение ответных мер на потолок цен на нефть на пресс-конференции по итогам Госсовета. Он обещал подписать указ 26–27 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что государство никогда не согласится принять введенный странами Запада потолок цен на энергоресурсы. Он назвал этот вопрос принципиальным.

Евросоюз, страны G7 и Австралия объявили о введении предельных цен на нефть 5 декабря. Стоимость российского энергоресурса, который перевозят морским путем, установили в 60 долларов за баррель.