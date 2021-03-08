Цена на нефть Brent превысила $70 за баррель впервые с января 2020 года

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 8 января прошлого года.

По состоянию на 2:02 по московскому времени цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,78% — до 70,78 доллара за баррель, уточнило РИА «Новости».

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI также поднималась. Цена увеличилась на 1,72%, до 67,41 доллара за баррель.

Котировки стали расти после подведения итогов заседания ОПЕК+. Так, 6 марта, баррель нефти Brent стал стоить больше 69 долларов.

Страны ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки. Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в миллион баррелей на месяц. Исключительные права — у России и Казахстана. Страны могут нарастить добычу с апреля.

Как полагают аналитики, стоимость WTI может достигнуть 75 долларов за баррель. А цена на Brent к лету, возможно, поднимется до 80 долларов за баррель и выше.