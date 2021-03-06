Цена нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые за год

Впервые с января 2020 года баррель нефти Brent стал стоить больше 69 долларов. На максимальном с апреля 2019-го уровне торгуется WTI. Котировки стали расти после подведения итогов заседания ОПЕК+.

Майские фьючерсы на Brent подорожали к вечеру 5 марта на лондонской бирже ICE Futures на 2,26 доллара, сообщило издание Trading Economics. Они торговались по 69 долларов за баррель, а апрельские фьючерсы WTI — по 65,96 долларов на Нью-йоркской товарной бирже, показав рост на 2,13 доллара.

Страны ОПЕК+ отказались увеличивать добычу нефти в апреле на 500 тысяч баррелей в сутки. Собственные добровольные ограничения в миллион баррелей на месяц продлила и Саудовская Аравия. Исключительные права — у России и Казахстана. Страны могут нарастить добычу с апреля.

Аналитики полагают, что стоимость WTI может достигнуть 75 долларов за баррель. А цена на Brent к лету, возможно, поднимется до 80 долларов за баррель и выше.

Утром 5 марта нефть марок Brent и WTI торговалась выше 68 и 65 долларов за баррель соответственно. Подъем произошел впервые с 8 января прошлого года.