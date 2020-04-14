Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent сегодня опустилась ниже 30 долларов за баррель. Это произошло впервые с прошлой недели. Сейчас цена июньских фьючерсов упала более, чем на 5% до 29,95 доллара за баррель.

При этом стоимость майских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась почти на 6%, до 21 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ согласовали новую сделку вечером 12 апреля. Добычу нефти предполагается сначала сократить на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае–июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Сокращение будет отсчитываться от объема добычи за октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии.

Для них снижение начнется от 11 миллионов баррелей в сутки. От этого объема по аналогии со всеми добыча будет сокращаться на 23%, 18% и 14% соответственно.