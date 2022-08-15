Цена на газ в Европе впервые с марта перевалила за 2,4 тысячи долларов

Газ в Европе снова достиг рекордных значений. На закрытии торгов стоимость тысячи кубометров голубого топлива превысила 2,4 тысячи долларов. Это произошло впервые с начала марта.

Согласно данным лондонской биржи ICE, цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 2412 долларов за одну тысячу кубометров. Такую стоимость зафиксировали на закрытии торгов в понедельник, 15 августа. В последний раз подобное подорожание наблюдали 8 марта.

Общий рост стоимости голубого топлива с начала дня составил 11,5%. Ранее цена на газ в Европе подскочила почти до отметки в 2350 долларов за один кубометр. Как сообщал «Газпром», в январе–июле 2022 года поставки газа в страны дальнего зарубежья сократились на 34,7%. Экспорт теперь составляет 75,3 миллиарда кубометров газа.

Сейчас Европа получает газ по «Северному потоку». Газопровод работает на 20% от своей максимальной мощности в связи с остановкой нескольких турбин. Один двигатель выключили из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Вторую турбину отправили на ремонт в Канаду. Сначала ее отказались возвращать, сославшись на санкции, а затем пообещали отправить в Россию.