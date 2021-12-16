Цена на газ в Европе перевалила за $1700 впервые с октября

На биржевых торгах 16 декабря стоимость газа в Европе устремилась вверх и выросла почти на 10%. Впервые с начала октября цена на голубое топливо перевалила за отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость газа выросла в цене после новостей о том, что «Газпром» на аукционе не стал бронировать мощности газопровода Ямал–Европа на пятницу, уточнила газета «Известия». На аукционе предлагались мощности по прокачке 38,39 миллиона кубометров в сутки. Российский холдинг до этого бронировал порядка третьей части от предлагаемого объема.

На хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19:05 по московскому времени газ с поставкой в январе поднялся в цене до 1705 долларов за тысячу кубометров. Но уже к 19:15 стоимость на газ пошла вниз и опустилась до отметки в 1653 доллара за тысячу кубометров.

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Евросоюз полагает, что сможет отказаться к 2049 году от долгосрочных газовых контрактов с Россией. Это — одна из задач стратегии зеленого перехода и декарбонизации ЕС.