ЕС понадеялся отказаться от долгосрочных контрактов на газ с Россией к 2049 году

Евросоюз полагает, что к 2049 году сможет отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией. Это является одной из задач стратегии зеленого перехода и декарбонизации ЕС.

Четкие сроки по запрету таких контрактов будут прописаны в законопроекте, который Еврокомиссия собирается опубликовать 15 декабря. По данным источника Bloomberg, планируется, что это произойдет к 2049 году.

Помимо этого, в документе есть предложения о том, как членам ЕС следует реагировать на энергетический кризис, чтобы это было более эффективно. В частности, есть указания о нормативах по газовым запасам в подземных хранилищах.

Если этот законопроект будет принят, это будет фактически означать отказ от условий, которые предлагает РФ. Российская сторона полагает, что решение энергетического кризиса состоит в заключении договоренностей с ЕС по поставкам газа на десятки лет. Но в Евросоюзе, наоборот, стремятся развивать биржевую торговлю топливом наподобие рынка нефти, основанном на фьючерсных контрактах.

Сейчас цены на газ в Европе снова устремились вверх. Во вторник цена на него превысила 1450 долларов за одну тысячу кубометров.