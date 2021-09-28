Цена газа в Европе побила исторический рекорд

Стоимость тысячи «кубов» газа на европейском рынке впервые в истории превысила отметку в одну тысячу долларов. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

По индексу голландского TTF торги начались с 992 долларов за тысячу кубометров и к 10:10 по Москве достигли 1030 долларов. Это исторический максимум.

Предыдущий рекорд был 963,9 доллара. Его стоимость газа установила 15 сентября. Голубое топливо резко взлетело в цене на рынке Европы в начале сентября, когда газ продавали в районе 600 долларов за тысячу кубометров. Специалисты считают, что это связано с ожидаемым дефицитом газа из-за низкой заполненности европейских хранилищ.

Повышенный спрос на этот вид топлива также связан с восстановлением экономики после отмены жестких ковидных ограничений, погодой, конкуренцией с азиатскими странами и ограниченными поставками «Газпрома».

Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с осени 2018 года превысила отметку в 80 долларов. Об этом сообщила «Газета.ru». По мнению специалистов, эта марка нефти в следующем году может подорожать до 100 долларов за баррель.