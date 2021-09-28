Нефть Brent впервые с 2018 года превысила отметку в 80 долларов

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 80 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Фьючерсы Brent с поставкой в ноябре стоили 80,16 доллара за баррель, подорожав на 0,63 по сравнению с ценой на закрытии предыдущей сессии.

Цена на декабрьские фьючерсы на максимуме составила 79,53 доллара за баррель. В 08:30 по московскому времени стоимость за баррель составляла 79,33 доллара.

По мнению экспертов, Brent в следующем году может подняться в цене и до 100 долларов за баррель. Возможное подорожание объясняют ростом спроса после пандемии коронавируса.

Такую точку зрения разделили представители сразу нескольких транснациональных компаний, которые занимаются торговлей нефтью. Они предупредили, что из-за недоинвестирования нефтяной рынок может стать жертвой снижения поставок. Но в то же время перестройка экономики под зеленую энергетику может вызвать серьезный рост спроса на углеводороды.