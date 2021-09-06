Цена газа в Европе обновила исторические максимумы

Цена на тысячу кубических метров газ на фьючерсном рынке в Европе вновь обновила исторический максимум. Она достигал 660 долларов за тысячу кубометров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева. За несколько часов до этого РИА «Новости» отметило превышение стоимости в 650 долларов за тысячу кубометров газа. Агентство сослалось на данные голландского хаба TTF. В начале дня 6 сентября стоимость октябрьского фьючерса на тысячу кубометров газа составляла 634,4 доллара. К 09:57 он достигла 658,7 доллара, но затем снизилась. К середине дня она составила 646,7 доллара.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегический разработок (ЦСР) Сергей Колобанов связал рост стоимости топлива с низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Европе. Сыграли определенную роль также заявление некоторых СМИ и аналитиков об искусственном ограничении предложения со стороны «Газпрома», якобы с целью создания давления на противников запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас в Европе активно продолжается процесс накопления газа в подземных хранилищах. С учетом одновременно сложившихся нескольких факторов, стимулирующих повышенный спрос на газ в Европе в текущем году (холодная зима и жаркое лето, восстановление экономической активности после локдаунов), создание зимнего запаса „голубого топлива“ идет с определенным отставанием», — объяснил агентству Колобанов.

Бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле сослался на слова исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, который заявил о завершении прокладки газопровода «Северный поток — 2» на этой неделе. Поставки газа по нему должны начаться уже в этом году. Зеле допустил, что из-за незаполненности европейских подземных хранилищ стоимость газа будет высокой.