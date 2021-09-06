Уже в ближайшие дни завершится строительство трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил бывший глава австрийской OMV Райнер Зеле.

«[Исполнительный директор Nord Stream 2 AG] Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — заявил Зеле ТАСС за несколько дней до того, как покинул должность.

По словам экс-главы компании, первые поставки газа по трубопроводу должны начаться уже в этом году. При этом он не исключил, что транзит газа продолжится по украинской территории. Также Зеле затронул тему стоимости газа. Он считает, что зимой цены на газ в Европе будут высокими, так как подземные хранилища заполнены не полностью.

«Я исхожу из того, что в следующий газовый год мы войдем с относительно низким уровнем объема газа в хранилищах, поэтому на эту зиму я бы поставил на высокие цены на газ, я думаю, они сохранятся», — сказал бывший глава OMV.

Райнер Зеле стал главой австрийской OMV летом 2015 года. Весной 2021 года он объявил, что не станет продлевать свои полномочия. Зеле покинул пост 1 сентября.