Мир 27 декабря 2023, 15:58 Песков заявил, что Украина потратила выделенные ЕС деньги на неизвестные цели Песков: выделение денег Украине идет в ущерб экономике Евросоюза Freepik

Читать 360tv в

Выделенные Западом средства на помощь Украине тратятся не на восстановление страны, а на оборонные нужды. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил о растущем уровне коррупции на Украине и рассказал, что деньги ЕС украинские власти тратят «неизвестно с какой эффективностью и на какие цели».

Реклама

По его словам, США и Евросоюз уже признали тот факт, что значительная часть финансовой помощи разворовывается. Песков добавил, что выделенные Украине деньги не смогут изменить ход специальной операции. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Запад наносит удар по своей экономике, когда согласовывает финансовые транши украинским властям.

Ранее издание Newsweek сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный обратился к западным странам с отчаянной просьбой поставить стране дополнительные военные ресурсы. Украина столкнулась с рядом провалов, поэтому командование попросило прислать не только боеприпасы и вооружение, но и людей.