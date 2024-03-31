Мир 31 марта 2024, 12:47 Целое село эвакуировали на западе Казахстана из-за паводков Спасатели эвакуировали село Когалы на западе Казахстана из-за паводков РИА «Новости»

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Спасатели эвакуировали жителей села Когалы Кобдинского района в Казахстане из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба акимата Актюбинской области.

«Экипаж военных летчиков Актюбинского гарнизона доставил 68 человек из села Когалы в райцентр Кобдинского района, среди них 39 детей», — заявили в пресс-службе.

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В населенном пункте на настоящий момент проживают 131 человек в 28 домах. Оно не подтоплено полностью, но в случае прорыва Когалинской плотины есть риск повышения уровня талой воды. По этой причине жителей эвакуировали в районный центр.

«Для эвакуированных жителей села приготовили помещения в детской спортивной школе. Пункт временного размещения оснастили всем необходимым», — заявили в акимате.

Через село также проходит автомобильная дорога районного значения Шубаркудук — Уил — Кобда — Туз Тобе, ее участок на 312-м и 347-м километре размыла вода.

Издание BaigeNews.kz отметило, что для эвакуации жителей Карагандинской области подготовили железнодорожный транспорт.

Ранее власти Алтайского края ввели в регионе режим ЧС из-за сильного паводка.