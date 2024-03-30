Происшествия 30 марта 2024, 13:55 Режим ЧС ввели в Алтайском крае из-за паводка Власти Алтайского края ввели в регионе режим ЧС из-за сильного паводка

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Режим ЧС ввели в субботу, 30 марта, в Алтайском крае в связи с ухудшением паводковой обстановки в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, в регионе талыми водами подтоплено более 600 приусадебных участков, 87 домов в девяти населенных пунктах. В результате перелива талых вод перекрыты восемь участков автодорог. Сотрудники МЧС оказывают помощь местным жителям, попавшим в экстренную ситуацию.

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Самая сложная обстановка в Михайловском районе: здесь вода подтопила 60 домов и 384 участка. Аэромобильная группировка МЧС подключилась к ликвидации последствий паводка. Спасатели развернули водоналивные дамбы, насыпали грунт вдоль водопропускных каналов и дорог. Для пострадавших организовали пять 5 пунктов временного размещения. Тут находятся 73 человека.

В Усть-Пристанском районе пенсионерке потребовалась срочная госпитализация. Женщину эвакуировали на судне на воздушной подушке и передали медикам.

В Калманском районе водитель «Нивы» проигнорировал знаки и выехал на затопленную дорогу, после чего его автомобиль снесло потоком воды. Пострадавшего спасли на надувной лодке.

В Волчихинском районе пассажирский автобус из-за паводка съехал в кювет и начал тонуть. Сотрудники МЧС эвакуировали девять человек, в том числе двоих детей.