Мир 18 апреля 2024, 07:49 ЦБ Евросоюза осудил идею США о конфискации российских активов для помощи ВСУ Unsplash

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Идея об изъятии замороженных российских активов и использовании их для поддержки Украины не согласуется с международным правом. Об этом заявила президент Европейского Центробанка Кристин Лагард, сообщил Financial Times.

Она призвала с осторожностью относиться к теме конфискации активов, так как неосторожные действия могут привести серьезным нарушениям международного порядка.

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«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — подчеркнула Лагард.

Глава Европейского ЦБ добавила, что ускорить процедуру изъятия нельзя, потому что это «поднимает целый ряд других вопросов», касающихся международного права и финансовой стабильности. Она напомнила, что между США и еврозоной существует «огромная асимметрия»: в Европе размещаются активы России на сумму свыше 200 миллионов долларов, а в американской юрисдикции находятся только шесть миллиардов долларов.

Ранее министры финансов и глав центробанков стран G7 сообщили, что российские активы разморозят, если страна возместит Украине нанесенный ущерб. На июньском саммите в Италии представители «Большой семерки» рассмотрят возможности использовать заблокированные средства.