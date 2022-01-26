Царь идет на войну. В Сети посмеялись над старым роликом Зеленского

Пользователи соцсетей вспомнили старое видео с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Ролик сочли актуальным на фоне новостей о якобы готовящемся РФ вторжении на Украину.

Отрывок программы, снятой для студии «Квартал 95», завирусился в TikTok. В нем Зеленский в роли царя Леонида отпрашивается у мамы на войну.

«Я царь, я иду на войну!» — заявил герой нынешнего украинского президента, на что его назвали поцом и попросили уходить недалеко.

Пользователи посмеялись над видео, назвав его как нельзя более актуальным.

В последнее время западные страны и Украина все чащи стали говорить о вторжении, которое якобы готовит Россия на украинскую территорию. В Кремле не раз опровергали эти сведения и заявляли, что РФ не собирается ни на кого нападать.

Глава НАТО Йенс Столтенберг на днях заметил, что Альянс не собирается размещать своих военных на Украине. Его заявление прозвучало на фоне новостей об эвакуации из страны иностранных посольств и высказывании командующего операцией Объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александр Павлюк. Последний допустил, что Россия может забрать под контроль восемь украинских регионов.