Труп пенсионера пролежал в центре Осло 10 лет

Работники коммунальных служб и соцработники норвежской столицы Осло решили проверить пожарную сигнализацию, но не смогли попасть в одну из квартир жилого дома. Они вызвали полицейских, которые взломали дверь. Внутри был обнаружен труп пожилого мужчины.

Как сообщает телеканал NRK, пока эксперты считают, что его смерть была вызвана естественными причинами. Ее дату (апрель 2011 года) установили примерно — по сроку годности пакета с молоком, найденного в квартире. Коммунальные платежи десять лет автоматически списывались с банковского счета мужчины, на который до 2018 года поступала пенсия. За это время никто из родственников не заинтересовался его судьбой. Тем более, что он несколько раз был женат.

Его соседи вспоминают, что мужчина был очень замкнут, избегал общения и из дома почти не выходил. Они были уверены, что пожилой человек просто куда-то переехал.

Этот случай вызвал общественный резонанс и широкую дискуссию об одиночестве людей в большом городе.

В сентябре минувшего года московские полицейские нашли в одной из квартир на Ореховом бульваре мумифицированный труп мужчины.